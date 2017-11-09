«Пальцы немеют, носы синие»: депутаты замерзают в Раде без отопления

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Киев, 9 ноября. Депутаты Верховной Рады Украины сообщают в соцсетях, что они замерзают от холода на рабочих местах.

В здании Верховной Рады Украины до сих пор не включили отопление, рассказала на своей странице в Facebook пресс-секретарь фракции «Батькивщина» Татьяна Золотарева.

По ее словам, в здании парламента можно встретить депутатов, которые не снимают пальто. Золотарева предположила, что в сессионном зале, где вообще нет окон, отсутствие отопления не ощущается, однако по коридорам гуляют замерзшие люди и холодные сквозняки.

«Садишься писать текст - пальцы немеют от холода, носы синие, женщины трясутся, некоторые вообще не снимают пальто. Включите отопление!», — потребовала пресс-секретарь.

Подписчики активно комментируют пост Золотаревой, отпуская шутки на эту тему.

«Снижают градус напряжения )».

«По секрету расскажу, что в бюджетных установах всего Киева нет)))».

«Зато депутаты теперь с народом».

«Держитесь, друзья-коллеги! :-) не мерзните, грейтесь как-нибудь. Я вчера так промерзла, что зашла в михопалатку погреться )))».