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«Пальцы немеют, носы синие»: депутаты замерзают в Раде без отопления
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    «Пальцы немеют, носы синие»: депутаты замерзают в Раде без отопления

    11:56  9 Ноября 2017
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    Чиновники Украины замерзают от холода

    Киев, 9 ноября. Депутаты Верховной Рады Украины сообщают в соцсетях, что они замерзают от холода на рабочих местах. 

    В здании Верховной Рады Украины до сих пор не включили отопление, рассказала на своей странице в Facebook пресс-секретарь фракции «Батькивщина» Татьяна Золотарева.

    По ее словам, в здании парламента можно встретить депутатов, которые не снимают пальто. Золотарева предположила, что в сессионном зале, где вообще нет окон, отсутствие отопления не ощущается, однако по коридорам гуляют замерзшие люди и холодные сквозняки.

    «Садишься писать текст - пальцы немеют от холода, носы синие, женщины трясутся, некоторые вообще не снимают пальто. Включите отопление!», — потребовала пресс-секретарь.

    Подписчики активно комментируют пост Золотаревой, отпуская шутки на эту тему.

    «Снижают градус напряжения )».

    «По секрету расскажу, что в бюджетных установах всего Киева нет)))».

    «Зато депутаты теперь с народом».

    «Держитесь, друзья-коллеги! :-) не мерзните, грейтесь как-нибудь. Я вчера так промерзла, что зашла в михопалатку погреться )))».

    «Хи! На процедурах криолифтинга мы хорошо сэкономили в этом сезоне! Ну, и для справедливости скажу, что АП тоже без отопления и поверь, там еще холоднее, чем в Раде!».

    Автор: Юлия Кошкина
    #украина #рада #отопление
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