«Пальцы немеют, носы синие»: депутаты замерзают в Раде без отопления
Киев, 9 ноября. Депутаты Верховной Рады Украины сообщают в соцсетях, что они замерзают от холода на рабочих местах.
В здании Верховной Рады Украины до сих пор не включили отопление, рассказала на своей странице в Facebook пресс-секретарь фракции «Батькивщина» Татьяна Золотарева.
По ее словам, в здании парламента можно встретить депутатов, которые не снимают пальто. Золотарева предположила, что в сессионном зале, где вообще нет окон, отсутствие отопления не ощущается, однако по коридорам гуляют замерзшие люди и холодные сквозняки.
«Садишься писать текст - пальцы немеют от холода, носы синие, женщины трясутся, некоторые вообще не снимают пальто. Включите отопление!», — потребовала пресс-секретарь.
Подписчики активно комментируют пост Золотаревой, отпуская шутки на эту тему.
«Снижают градус напряжения )».
«По секрету расскажу, что в бюджетных установах всего Киева нет)))».
«Зато депутаты теперь с народом».
«Держитесь, друзья-коллеги! :-) не мерзните, грейтесь как-нибудь. Я вчера так промерзла, что зашла в михопалатку погреться )))».
«Хи! На процедурах криолифтинга мы хорошо сэкономили в этом сезоне! Ну, и для справедливости скажу, что АП тоже без отопления и поверь, там еще холоднее, чем в Раде!».