Протестующие остановили работу железнодорожного вокзала в Барселоне

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Барселона, 9 ноября. Железнодорожный вокзал в Барселоне прекратил свою работу из-за участников митинга против ареста бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщила администрация вокзала в Twitter.

«Движение на станции Барселона-Сантс остановлено из-за присутствия протестующих на путях», — отмечается в сообщении.

В данный момент власти Каталонии организовывают альтернативный транспорт между станциями, сообщает «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что акция протеста сторонников независимой Каталонии привела к остановке поездов на вокзале Сантс. Около 400 демонстрантов парализовали движение на железнодорожных путях.