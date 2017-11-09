Аксенов предложил Украине провести референдум о доверии власти

В Избранное

Симферополь, 9 ноября. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украине вместо дискуссии о разрыве дипломатических отношений с Россией, необходимо провести референдум о доверии власти.

В рассматриваемом Радой законе о реинтеграции Донбасса содержится поправка, предлагающая разорвать дипотношения Киева и Москвы.

«Путь референдум о доверии самим себе проведут и поймут, что они там ничего не стоят», — прокомментировал возможность разрыва глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам депутата от блока Петра Порошенко Ивана Винника, украинский президент не поддерживает инициативу украинских парламентариев. Сергей Аксенов считает, что звучащая на Украине дискуссия не пойдет на пользу двусторонним отношениям.

«Мы ждем, когда будут выборы в парламент Украины и президента. Я уверен, что ни одного из этих персонажей в составе будущих органов законодательной и исполнительной власти Украины не будет», — сказал крымский высокопоставленный чиновник.

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Киев, делая подобные заявления, испытывает терпение украинцев. По его словам, скоро действующие власти исчерпают лимит доверия, поскольку всплывает «сущность киевского режима».