Шесть направлявшихся в Москву самолетов приземлились на запасных аэродромах

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Москва, 9 ноября. Шесть самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в московском аэропорту «Домодедово» утром в четверг.

Как рассказал журналистам представитель пресс-службы воздушной гавани, погодные условия уже благоприятные — видимость в районе аэродрома выше 4 тысяч метров.

По его словам, на текущий момент командиры воздушного судна шести самолетов приняли решение уйти на запасные аэродромы, передает РИАМО.

Напомним, ранее пресс-служба ГУ МЧС по Москве предупредила о густом тумане в российской столице. Столичных автомобилистов призвали повысить бдительность во время движения.