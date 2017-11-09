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Шесть направлявшихся в Москву самолетов приземлились на запасных аэродромах
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    Шесть направлявшихся в Москву самолетов приземлились на запасных аэродромах

    11:58  9 Ноября 2017
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    Шесть направлявшихся в Москву самолетов приземлились на запасных аэродромах

    Москва, 9 ноября. Шесть самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в московском аэропорту «Домодедово» утром в четверг. 

    Как рассказал журналистам представитель пресс-службы воздушной гавани, погодные условия уже благоприятные — видимость в районе аэродрома выше 4 тысяч метров. 

    По его словам, на текущий момент командиры воздушного судна шести самолетов приняли решение уйти на запасные аэродромы, передает РИАМО.

    Напомним, ранее пресс-служба ГУ МЧС по Москве предупредила о густом тумане в российской столице. Столичных автомобилистов призвали повысить бдительность во время движения.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #домодедово #туман
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