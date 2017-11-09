Ракка: курды позволили мирным жителям вернуться в несколько районов города

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Ракка, 9 ноября. Жители города Ракка постепенно возвращаются в свои дома.

Командование проамериканского вооруженного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) позволило новой партии мирных жителей вернуться в свои дома в Ракке. Ранее сообщалось, что курды разрешили обитателям района Машлаб вернуться в город.

Отмечается, что горожане, возмущенные запретом на возвращение домой, вышли на демонстрацию, которая была разогнана стрельбой со стороны курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG). Погибло несколько человек.

Проамериканские курды после освобождения Ракки от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) учредили в регионе Гражданский совет, который не подчиняется властям Дамаска. Это вполне соответствует планам Вашингтона по разделу Сирии и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

1 Организация запрещена на территории РФ.