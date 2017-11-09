Госбанк Украины не исполняет решения Крымского арбитража на 90 %

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Киев, 9 ноября. В этом году в Арбитражный суд Крыма поступило свыше 400 исков от Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков» к ПАО «Государственный ощадный банк Украины» на сумму в несколько сотен миллионов рублей.

«Фонд защиты вкладчиков» представляет интересы граждан России, которые, являясь крымчанами, не так давно сменили подданство. Граждане и организации, зарегистрированные еще на Украине, делали вклады в национальный банк, но сейчас не могут получить свои деньги обратно.

Фактически все иски рассматриваются в пользу заявителей, однако, как стало известно от источника ФАН в суде, «Государственный ощадный банк Украины» не исполнил решения Крымского арбитража в этом году на 90%.

Возбуждено несколько исполнительных производств, правда, на данный момент непонятно, каким образом они будут действовать. На территории Крыма больше нет ни одного подразделения «Ощадбанка».