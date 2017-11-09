Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
МИД РФ считает несостоятельным заявление ОЗХО-ООН о происхождении зарина из Хан-Шейхуна
Весь мир
Курды в Ираке намерены пересмотреть свои отношения с США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Курды в Ираке намерены пересмотреть свои отношения с США

    11:42  9 Ноября 2017
    200

    Курды в Ираке намерены пересмотреть свои отношения с США

    Эрбиль, 9 ноября. Бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани сообщил, что народ курдской автономии переоценил свой тесный союз с США.

    Масуд Барзани отметил, что курдский народ выразил свое желание о независимости в ходе референдума 25 сентября, и бывший президент Курдистана гордится результатами голосования, которое показало, что 93 процента населения хотят отделения автономии от Ирака.

    Экс-президент подчеркнул, что курды переоценили союз со своими «партнерами» из США, которые воздержались от поддержки курдов во время нападения на спорные территории шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби». Барзани особо отметил, что с 2003 года Курдистан был верным союзников властей США, но сейчас эти отношения должны быть пересмотрены.

    Курды в Ираке намерены пересмотреть свои отношения с США

    Автор: Алексей Громов
    #сша #курды #ирак #масуд барзани
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        2990
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        1124
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        6294
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1642