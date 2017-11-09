Курды в Ираке намерены пересмотреть свои отношения с США

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Эрбиль, 9 ноября. Бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани сообщил, что народ курдской автономии переоценил свой тесный союз с США.

Масуд Барзани отметил, что курдский народ выразил свое желание о независимости в ходе референдума 25 сентября, и бывший президент Курдистана гордится результатами голосования, которое показало, что 93 процента населения хотят отделения автономии от Ирака.

Экс-президент подчеркнул, что курды переоценили союз со своими «партнерами» из США, которые воздержались от поддержки курдов во время нападения на спорные территории шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби». Барзани особо отметил, что с 2003 года Курдистан был верным союзников властей США, но сейчас эти отношения должны быть пересмотрены.