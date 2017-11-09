Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
МИД РФ считает несостоятельным заявление ОЗХО-ООН о происхождении зарина из Хан-Шейхуна
Политика
Абэ на встрече с Путиным во Вьетнаме рассчитывает обсудить заключение мирного договора по Курилам
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Абэ на встрече с Путиным во Вьетнаме рассчитывает обсудить заключение мирного договора по Курилам

    11:35  9 Ноября 2017
    189

    Абэ на встрече с Путиным во Вьетнаме рассчитывает обсудить заключение мирного договора по Курилам

    Москва, 9 ноября. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным во Вьетнаме вопрос совместной хозяйственной деятельности Японии и РФ на Южных Курилах и проблему заключения мирного договора.

    Об этом глава японского правительства заявил в четверг перед поездкой во Вьетнам, где примет участие в саммите АТЭС, передает ТАСС.

    Как ранее сообщало «URA.RU», правительство Японии заявило, что рассчитывает на приемлемое для обеих сторон решение территориального вопроса с Россией.

    Напомним, в декабре 2016 года лидеры двух стран договорились о ведении совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. По итогам встречи с Абэ в сентябре текущего года президент Владимир Путин сообщил, что уже отобран ряд перспективных проектов на островах, в том числе в сфере аквакультуры, ветроэнергетики, создания тепличных хозяйств, утилизации мусора, разработки пакетных туристических поездок.

    Автор: Юлия Кошкина
    #путин #япония #курилы
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        2990
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        1124
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        6294
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1642