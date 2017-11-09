Абэ на встрече с Путиным во Вьетнаме рассчитывает обсудить заключение мирного договора по Курилам

В Избранное

Москва, 9 ноября. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным во Вьетнаме вопрос совместной хозяйственной деятельности Японии и РФ на Южных Курилах и проблему заключения мирного договора.

Об этом глава японского правительства заявил в четверг перед поездкой во Вьетнам, где примет участие в саммите АТЭС, передает ТАСС.

Как ранее сообщало «URA.RU», правительство Японии заявило, что рассчитывает на приемлемое для обеих сторон решение территориального вопроса с Россией.

Напомним, в декабре 2016 года лидеры двух стран договорились о ведении совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. По итогам встречи с Абэ в сентябре текущего года президент Владимир Путин сообщил, что уже отобран ряд перспективных проектов на островах, в том числе в сфере аквакультуры, ветроэнергетики, создания тепличных хозяйств, утилизации мусора, разработки пакетных туристических поездок.