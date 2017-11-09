Железняк объяснил, как «сдерживание РФ» помогает военному лобби США финансировать Киев

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Москва, 9 ноября. Заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк прокомментировал сообщения о том, что военный бюджет США предусматривает 4,6 млрд долларов на «сдерживание РФ» в Европе.

По его мнению, финансирование США антироссийской кампании в Европе является очевидной угрозой безопасности России.

«Москва будет адекватно реагировать на это», — пообещал он. Эти намерения Штатов, как подчеркнул Железняк, свидетельствует о том, что «американские русофобы не собираются снижать градус конфронтации между нашими странами», а также продолжат оказывать давление на своих партнеров в Западной Европе, а инструментами для этого станут гонка вооружений, антироссийская пропаганда, кибервойна и расширение НАТО на восток.

Кроме того, парламентарий указал на то, что с помощью так называемого «противодействия» России военно-промышленное лобби США запугивает собственный народ. Так, выдуманная российская агрессия помогает им закладывать как можно больше средств на закупку вооружений, а также оправдать финансирование Киева и выделять украинским властям средства на «летальное оборонительное вооружение». Это, по мнению Железняка, демонстрирует истинные цели США в этом регионе. Кроме того, он особо подчеркнул, что такая «грубейшая провокация», противоречащая принципам минских соглашений, «способна взвинтить эскалацию военного конфликта на Донбассе».

«Одобряя финансирование поставок оружия Украине, они спонсируют войну Киева против собственного народа и массовые убийства мирных жителей», — заявил он, добавив, что американские политики обязаны отдавать себе в этом отчет, когда одобряют поставки оружия Украине.

Говоря о планах Белого дома помочь Литве, Латвии и Эстонии в деле отражения фейковой «российской агрессии», Железняк не исключил, что после получения Прибалтикой такой «помощи» можно ждать увеличения контингента НАТО.

Кроме того, он предположил, что «наши балтийские соседи» выпустят «очередные антироссийских брошюр-страшилок» с советами по спасению от «захватчиков» и новыми громкими «русофобскими выступлениями с европейских трибун».