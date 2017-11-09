Роскомнадзор примет меры, если США утвердят закон о «государственном контенте» РФ

В Избранное

Москва, 9 ноября. Если Сенат США примет закон, направленный против «российского государственного контента» в телесетях, последуют ответные меры со стороны России, заявили в Роскомнадзоре.

Американский Сенат в согласованнном бюджете на нужды обороны 2018 года предлагает запретить возможность обязательного включения в в телесети «российского государственного видеоконтента». Проект появился на фоне давления на российские RT и Sputnik в США.

По словам представителя Роскомнадзора Татьяны Денискиной, при принятии закона американской стороной последуют ответные меры со стороны России.

«У нас точно такая же система распространения телеканалов, которые, несмотря на то, что у нас зарегистрированы в качестве российских СМИ, но имеют иностранный контент по лицензионным договорам. Будет решение — будут меры», — подчеркнула спикер РИА Новости.

Ранее глава государства РФ Владимир Путин на заседании по правам человека заявил, что ограничения российских СМИ в США «носят серьезный характер». Ущемление СМИ в США рассматриваются как нарушение демократического принципа о свободе слова.