Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
США пытаются догнать Россию в разработке супер-ракеты
Политика
Роскомнадзор примет меры, если США утвердят закон о «государственном контенте» РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Роскомнадзор примет меры, если США утвердят закон о «государственном контенте» РФ

    11:42  9 Ноября 2017
    1454

    Роскомнадзор примет меры, если США утвердят закон о «государственном контенте» РФ

    Москва, 9 ноября. Если Сенат США примет закон, направленный против «российского государственного контента» в телесетях, последуют ответные меры со стороны России, заявили в Роскомнадзоре.

    Американский Сенат в согласованнном бюджете на нужды обороны 2018 года предлагает запретить возможность обязательного включения в в телесети «российского государственного видеоконтента». Проект появился на фоне давления на российские RT и Sputnik в США.

    По словам представителя Роскомнадзора Татьяны Денискиной, при принятии закона американской стороной последуют ответные меры со стороны России.

    «У нас точно такая же система распространения телеканалов, которые, несмотря на то, что у нас зарегистрированы в качестве российских СМИ, но имеют иностранный контент по лицензионным договорам. Будет решение — будут меры», — подчеркнула спикер РИА Новости. 

    Ранее глава государства РФ Владимир Путин на заседании по правам человека заявил, что ограничения российских СМИ в США «носят серьезный характер». Ущемление СМИ в США рассматриваются как нарушение демократического принципа о свободе слова.

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сша #сми
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        2990
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        1124
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        6294
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1642