Макрон рассказал, когда будет одержана окончательная победа над ИГ в Ираке и Сирии

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Париж, 9 ноября. Возглавляемая США международная коалиция в течение ближайших месяцев одержит окончательную победу над ИГ1 в Ираке и Сирии. Об этом в четверг заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на французской военной базе в Абу-Даби.

«Мы уже одержали победу в Ракке и я совершенно уверен в том, что в ближайшие недели или месяцы мы одержим полную военную победу в ирако-сирийской зоне», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что борьба с ИГ не закончится изгнанием исламистов из Ирака и Сирии. Главная задача коалиции — стабилизировать ситуацию в регионе, не ослабляя меры, принятые против террористических группировок. Макрон также отметил высокий уровень оперативного сотрудничества между Франции и ОАЭ, которые с 2014 года участвуют в мероприятиях коалиции.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство»1 (ДАИШ) официально запрещена в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.