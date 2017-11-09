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Политика
Макрон рассказал, когда будет одержана окончательная победа над ИГ в Ираке и Сирии
Политика
Макрон рассказал, когда будет одержана окончательная победа над ИГ в Ираке и Сирии
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    Макрон рассказал, когда будет одержана окончательная победа над ИГ в Ираке и Сирии

    11:25  9 Ноября 2017
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    Макрон рассказал, когда будет одержана окончательная победа над ИГ в Ираке и Сирии

    Париж, 9 ноября. Возглавляемая США международная коалиция в течение ближайших месяцев одержит окончательную победу над ИГ1 в Ираке и Сирии. Об этом в четверг заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на французской военной базе в Абу-Даби.

    «Мы уже одержали победу в Ракке и я совершенно уверен в том, что в ближайшие недели или месяцы мы одержим полную военную победу в ирако-сирийской зоне», — отметил он.

    Макрон рассказал, когда будет одержана окончательная победа над ИГ в Ираке и Сирии

    Глава государства подчеркнул, что борьба с ИГ не закончится изгнанием исламистов из Ирака и Сирии. Главная задача коалиции — стабилизировать ситуацию в регионе, не ослабляя меры, принятые против террористических группировок. Макрон также отметил высокий уровень оперативного сотрудничества между Франции и ОАЭ, которые с 2014 года участвуют в мероприятиях коалиции.

    Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство»1 (ДАИШ) официально запрещена в России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
    #сирия #ирак #коалиция #макрон
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