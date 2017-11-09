Пушков обвинил «псевдокандидатов» в президенты РФ в погоне за голосами на Западе

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Москва, 9 ноября. Некоторые общественные деятели, объявившие о намерении баллотироваться в президенты России на выборах 2018 года, делают громкие заявления для того, чтобы заработать голоса на Западе, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Соответствующее сообщение сенатор разместил в своем Twitter.

«Смысл заявлений псевдо-кандидатов в президенты состоит не в том, чтобы получить голоса в России, а в том, чтобы заработать их на Западе», — написал он.

Смысл заявлений псевдо-кандидатов в президенты состоит не в том, чтобы получить голоса в России, а в том, чтобы заработать их на Западе. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 9, 2017

Слова Пушкова стали реакцией на заявление Ксении Собчак в поддержку антироссийских санкций со стороны США. Напомним, такое объявление телеведущая, намеревающаяся баллотироваться в президенты, сделала в интервью американскому телеканалу CNN.