Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
МИД РФ считает несостоятельным заявление ОЗХО-ООН о происхождении зарина из Хан-Шейхуна
Общество
Звезда «Уральских пельменей» забрала дочь из детсада из-за «мамочек»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Звезда «Уральских пельменей» забрала дочь из детсада из-за «мамочек»

    11:31  9 Ноября 2017
    433

    Звезда «Уральских пельменей» забрала дочь из детсада из-за «мамочек»

    Москва, 9 ноября. Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева заявила, что переводит своего ребенка на домашнее обучение и полностью отказывается от детского сада.

    На своей странице в Instagram женщина заявила, что ей надоело терпеть болезни ребенка из-за чужой безответственности. Дочь Юрьевой ходила в детский сад всего три часа в день для «общения с другими детьми и развивающих игр». Однако другие дети часто приходили в детский сад больными.

    «Ну почему мамочки приводят в сад недолеченных детей? Почему Вы считаете, что только Вам срочно нужно заняться своими делами, а остальным — нет?! Приходишь в группу — половина детей кашляет», — возмутилась юмористка.

    Из-за чужих инфекций ее дочь проболела три недели, отмечает Ura.Ru.

    Автор: Дима Оленин
    #детский сад #болезнь #уральские пельмени
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        2990
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        1124
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        6294
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1642