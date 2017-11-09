Звезда «Уральских пельменей» забрала дочь из детсада из-за «мамочек»

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Москва, 9 ноября. Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева заявила, что переводит своего ребенка на домашнее обучение и полностью отказывается от детского сада.

На своей странице в Instagram женщина заявила, что ей надоело терпеть болезни ребенка из-за чужой безответственности. Дочь Юрьевой ходила в детский сад всего три часа в день для «общения с другими детьми и развивающих игр». Однако другие дети часто приходили в детский сад больными.

«Ну почему мамочки приводят в сад недолеченных детей? Почему Вы считаете, что только Вам срочно нужно заняться своими делами, а остальным — нет?! Приходишь в группу — половина детей кашляет», — возмутилась юмористка.

Из-за чужих инфекций ее дочь проболела три недели, отмечает Ura.Ru.