Окружены врагами: дипломат рассказал об остром конфликте Украины и Польши

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Киев, 9 ноября. Если перед киевскими властями стояла задача переругаться со всеми соседями, то она успешно выполнена. Таким мнением поделился бывший глава информационного департамента дипломатического ведомства Украины Олег Волошин.

Он отметил, что Киев стремительно ссорится со всеми соседними странами. По словам эксперта, новый конфликт, на этот раз с Варшавой, вышел на уровень президентов Украины и Польши. Между двумя странами «острый конфликт», уверен дипломат.

«В придачу к войне с Россией, конфронтации из-за закона об образовании с Венгрией, Молдовой и Румынией и трениям с Белоруссией. Похоже, только со Словакией, несмотря на ее очевидную лояльность к Москве, пока все в порядке», — написал Волошин на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, «Украина окружена врагами».