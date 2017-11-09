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Окружены врагами: дипломат рассказал об остром конфликте Украины и Польши
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    Окружены врагами: дипломат рассказал об остром конфликте Украины и Польши

    11:55  9 Ноября 2017
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    эксперт

    Киев, 9 ноября. Если перед киевскими властями стояла задача переругаться со всеми соседями, то она успешно выполнена. Таким мнением поделился бывший глава информационного департамента дипломатического ведомства Украины Олег Волошин. 

    Он отметил, что Киев стремительно ссорится со всеми соседними странами. По словам эксперта, новый конфликт, на этот раз с Варшавой, вышел на уровень президентов Украины и Польши. Между двумя странами «острый конфликт», уверен дипломат.

    эксперт

    «В придачу к войне с Россией, конфронтации из-за закона об образовании с Венгрией, Молдовой и Румынией и трениям с Белоруссией. Похоже, только со Словакией, несмотря на ее очевидную лояльность к Москве, пока все в порядке», — написал Волошин на своей странице в социальной сети Facebook.

    эксперт

    По его словам, «Украина окружена врагами». 

    «Если задачей было перенести на нашу почву российскую идеологию двухлетней давности, то она выполнена. И перевыполнена», — подчеркнул политолог. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #польша #украина #венгрия #молдова #политика #волошин
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