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Политика
«Дурь чистая»: Аксенов прокомментировал возможный разрыв дипотношений Украины с Россией
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    «Дурь чистая»: Аксенов прокомментировал возможный разрыв дипотношений Украины с Россией

    11:42  9 Ноября 2017
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    «Дурь чистая»: Аксенов прокомментировал возможный разрыв дипотношений Украины с Россией

    Симферополь, 9 ноября. Возможный разрыв дипломатических отношений Украины с Россией не пойдет на пользу обеим странам. Такое мнение выразили глава Крыма Сергей Аксенов и спикер госсовета республики Владимир Константинов.

    Аксенов, комментируя предложение депутата Рады Ивана Винника разорвать дипотношения с Россией, заявил, что это не пойдет на пользу двум странам.

    «Дурь чистая», — отметил Аксенов.

    По его словам, необходимо дождаться, когда на Украине пройдут выборы президента и выборы в парламент.

    «Уверен, что ни одного персонажа, которые сейчас, в новых органах власти не будет, — прокомментировал Аксенов журналистам данное предложение. — Пусть референдум о доверии самим себе проведут».

    Как считает Константинов, Киев в настоящее время лишился поддержки украинцев и теперь вынужден совершать действия, которые вредят народам двух государств, передает РИА Новости.

    «Дурь чистая»: Аксенов прокомментировал возможный разрыв дипотношений Украины с Россией

    Напомним, 8 ноября стало известно, что Винник внес в закон о реинтеграции Донбасса поправку о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос принятия Радой решения о разрыве дипотношений с является суверенным делом страны.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #крым #аксенов
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