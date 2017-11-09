«Дурь чистая»: Аксенов прокомментировал возможный разрыв дипотношений Украины с Россией

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Симферополь, 9 ноября. Возможный разрыв дипломатических отношений Украины с Россией не пойдет на пользу обеим странам. Такое мнение выразили глава Крыма Сергей Аксенов и спикер госсовета республики Владимир Константинов.

Аксенов, комментируя предложение депутата Рады Ивана Винника разорвать дипотношения с Россией, заявил, что это не пойдет на пользу двум странам.

«Дурь чистая», — отметил Аксенов.

По его словам, необходимо дождаться, когда на Украине пройдут выборы президента и выборы в парламент.

«Уверен, что ни одного персонажа, которые сейчас, в новых органах власти не будет, — прокомментировал Аксенов журналистам данное предложение. — Пусть референдум о доверии самим себе проведут».

Как считает Константинов, Киев в настоящее время лишился поддержки украинцев и теперь вынужден совершать действия, которые вредят народам двух государств, передает РИА Новости.

Напомним, 8 ноября стало известно, что Винник внес в закон о реинтеграции Донбасса поправку о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос принятия Радой решения о разрыве дипотношений с является суверенным делом страны.