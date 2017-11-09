Михальченко потерял «Порт Бронка»

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Москва, 9 ноября. На следующей неделе в Басманном суде Москвы начнутся слушания по громкому делу о контрабанде столетнего коньяка петербургским миллиардером Дмитрием Михальченко.

Михальченко запомнился петербуржцам строительством самого амбициозного проекта последних десятилетий порта «Бронка». Инвестиции в него составили 60 млрд рублей, при этом лишь 16 из них предоставило государство. Остальные деньги - частные инвестиции, по большей части предоставленные Михальченко.

Михальченко был задержан по обвинению в контрабанде алкоголя сразу после того, как было завершено строительство порта «Бронка» в марте 2016 года. Бизнесмен ввез в страну два контейнера столетнего коньяка на сумму 3 млн евро под видом строительного герметика.

Долгое время порт существовал без номинального хозяина, хотя использовался активно. Как рассказал Федеральному агентству новостей источник в следствии, порт в данный момент порт числится на супруге совладельца фирмы «Форум».

По делу о контрабанде алкоголя проходят пять человек, в их числе заместитель Михальченко по безопасности, бывший высокопоставленный сотрудник УЭБ и ПК МВД Борис Коревский, которого также обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Адвокаты пытались добиться того, чтобы суд состоялся по месту преступления – в Кингисеппе. Но следствие настояло на том, чтобы суд был в Москве, и именно в Басманном суде. Кстати, вести дело будет Наталья Дударь, известная тем, что осудила Ильдара Дадина на три года колонии.