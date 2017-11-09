Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Макрон рассказал, когда будет одержана окончательная победа над ИГ в Ираке и Сирии
Общество
Михальченко потерял «Порт Бронка»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Михальченко потерял «Порт Бронка»

    11:22  9 Ноября 2017
    48

    Михальченко потерял «Порт Бронка»

    Москва, 9 ноября. На следующей неделе в Басманном суде Москвы начнутся слушания по громкому делу о контрабанде столетнего коньяка петербургским миллиардером Дмитрием Михальченко. 

    Михальченко запомнился петербуржцам строительством самого амбициозного проекта последних десятилетий порта «Бронка». Инвестиции в него составили 60 млрд рублей, при этом лишь 16 из них предоставило государство. Остальные деньги - частные инвестиции, по большей части предоставленные Михальченко.

    Михальченко был задержан по обвинению в контрабанде алкоголя сразу после того, как было завершено строительство порта «Бронка» в марте 2016 года. Бизнесмен ввез в страну два контейнера столетнего коньяка на сумму 3 млн евро под видом строительного герметика.

    Долгое время порт существовал без номинального хозяина, хотя использовался активно. Как рассказал Федеральному агентству новостей источник в следствии, порт в данный момент порт числится на супруге совладельца фирмы «Форум».

    По делу о контрабанде алкоголя проходят пять человек, в их числе заместитель Михальченко по безопасности, бывший высокопоставленный сотрудник УЭБ и ПК МВД Борис Коревский, которого также обвиняют в мошенничестве в крупном размере. 

    Адвокаты пытались добиться того, чтобы суд состоялся по месту преступления – в Кингисеппе. Но следствие настояло на том, чтобы суд был в Москве, и именно в Басманном суде. Кстати, вести дело будет Наталья Дударь, известная тем, что осудила Ильдара Дадина на три года колонии.

    Автор: Юлия Кошкина
    #суд #контрабанда #михальченко
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        579
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        5812
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1589
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        9324