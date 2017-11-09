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Политика
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Более 100 человек задержаны в Анкаре по подозрению в причастности к ИГ
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    Более 100 человек задержаны в Анкаре по подозрению в причастности к ИГ

    11:16  9 Ноября 2017
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    Более 100 человек задержаны в Анкаре по подозрению в причастности к ИГ

    Анкара, 9 ноября. Более 100 человек задержаны в Турции в ходе широкомасштабной операции по задержанию предполагаемых участников террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена в РФ.

    В операции участвуют около 1,5 тысячи полицейских, она проводится по 250 адресам. По информации телеканала NTV, полиция выдала ордеры на задержание 245 человек.

    В ходе операции правоохранительные органы Турции изъяли материалы на бумажных и цифровых носителях, которые каким-либо образом связаны с деятельностью террористов.

    Ранее сообщалось, что в Госдепе США назвали единственный путь к разгрому ИГ1 в Афганистане. 

    Отметим, что президент России Владимир Путин выразил уверенность: разгром боевиков «Исламского государства»1 близок. Такое заявление прозвучало на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Путин также заявил, что знает об озабоченности Ирана и Саудовской Аравии по ситуации в Сирии и готов идти на компромиссы.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #иг #турция #игил
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