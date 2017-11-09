Более 100 человек задержаны в Анкаре по подозрению в причастности к ИГ
Анкара, 9 ноября. Более 100 человек задержаны в Турции в ходе широкомасштабной операции по задержанию предполагаемых участников террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена в РФ.
В операции участвуют около 1,5 тысячи полицейских, она проводится по 250 адресам. По информации телеканала NTV, полиция выдала ордеры на задержание 245 человек.
В ходе операции правоохранительные органы Турции изъяли материалы на бумажных и цифровых носителях, которые каким-либо образом связаны с деятельностью террористов.
Ранее сообщалось, что в Госдепе США назвали единственный путь к разгрому ИГ1 в Афганистане.
Отметим, что президент России Владимир Путин выразил уверенность: разгром боевиков «Исламского государства»1 близок. Такое заявление прозвучало на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Путин также заявил, что знает об озабоченности Ирана и Саудовской Аравии по ситуации в Сирии и готов идти на компромиссы.
1 Организация запрещена на территории РФ.