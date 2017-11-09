Сирия сегодня: САА ведут бои с ИГИЛ в Абу-Кемале, страсти в ООН

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Сирия, 9 ноября. Сирийская арабская армия (САА) проводит операцию по освобождению последнего оплота террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) в Сирийской Арабской Республике (САР). Генсек НАТО уверен, что уничтожение позиций ИГ1 в Ираке и САР не приведет к победе. Вашингтон призвал Москву изменить позицию по совместному механизму ООН-ОЗХО. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Бои за Абу-Кемаль

Несмотря на сообщения СМИ о полном освобождении последнего оплота «Исламского государства» в САР, подразделения САА продолжают вести городские бои в Абу-Кемале. Об этом передают сирийские журналисты.

По информации СМИ, террористы отходят из-за стремительного наступления сирийских военных, а также продвижения союзных сил со стороны Хмеймы в провинции Хомс. Террористы ведут отступление в направлении деревни Аль-Сукария, переправляясь через реку Евфрат на восточный берег.

Война с ИГИЛ1

Уничтожение позиций «Исламского государства» в Сирии и Ираке не приведет к окончательной победе над этой террористической группировкой. Борьба займет время. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Нужно быть готовыми к тому, что борьба с ИГИЛ — это война поколения, она займет время», — сказал Столтенберг.

По его мнению, необходимо быть готовыми, что «Исламского государство»1 или его некое продолжение останется угрозой для стран-участников Североатлантического альянса.

«Я не думаю, что мы нанесем окончательную победу, хотя это и важный шаг, если нам удастся выбить их с подконтрольных им территорий в Ираке и Сирии», — заявил генсек НАТО.

Позиция России

Соединенные Штаты призвали Российскую Федерацию изменить позицию по совместному механизму ООН-ОЗХО (СМР) до истечения срока действия мандата миссии. Об этом говорится в поступившем заявлении пресс-секретаря американского лидера Сары Сандерс.

Мандат СМР должен будет истечь 17 ноября. В настоящий момент Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) рассматривает два проекта резолюции о продлении мандата миссии — российский и американский.

«Мы считаем, что все ответственные нации должны проголосовать за то, чтобы продлить срок действия этого важного института. Это важное решение должно продвигать принципы, которые руководят международным сообществом в реализации Конвенции о запрещении химического оружия, а также (продвигать — Прим. ФАН) нашу общую цель — остановить использование химического оружия, а не продвигать политические игры», — рассказала Сандерс.

1 Организация запрещена на территории РФ.