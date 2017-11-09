ИГ заявило о массированной контратаке против «Хезболлы» и САА на юге Абу-Кемаля

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Абу-Кемаль, 9 ноября. Боевики «Исламского государства»1 сообщили, что провели крупную контратаку с южного направления в населенном пункте Абу-Кемаль.

Информационное агентство Аnna-news сообщило со ссылкой на подконтрольный боевикам медиа-ресурс, что террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) провела массированную атаку на южном направлении в Абу-Кемале, впрочем наступление было остановлено правительственными силами, а также их союзниками. Боевики заявили об успешной атаке в районе поселения Аль-Хари в трех километрах от последнего оплота «Халифата».

Эксперты утверждают, что подобные заявления на фоне ряда неудач вполне в духе командования «Исламского государства». Этими сообщениями террористы стараются поддержать боевой дух среди игиловцев и показать выгодную картину своим западным «партнерам».

В это же время арабский телеканал «Аль-Арабия» подчеркнул, что Абу-Кемаль находится под огневым контролем Сирийской арабской армии и ее союзников, среди которых «Хезболла», «Лива Фатемийюн» и «Хашд аш-Шааби».

1 Организация запрещена на территории РФ.