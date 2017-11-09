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Житель Новокузнецка задушил приютившую его пенсионерку
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    Житель Новокузнецка задушил приютившую его пенсионерку

    10:58  9 Ноября 2017
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    Житель Новокузнецка задушил приютившую его пенсионерку

    Кемерово, 9 ноября. 40-летний житель Новокузнецка задушил приютившую его бесплатно пенсионерку. Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

    Обвиняемый проживал у 79-летней родственницы своего знакомого с прошлой осени, сообщает «Газета Кемерова». Ранее судимый мужчина постоянной работы не имел, жить ему было негде. Пожилая женщина вместо денег просила его в обмен на проживание помогать ей по хозяйству.

    Однажды обвиняемый вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Хозяйка сделала ему замечание по этому поводу, мужчина разозлился и задушил пенсионерку, после чего скрылся с места преступления.

    Пенсионерку обнаружили родственники, обеспокоенные тем, что женщина перестала выходить на связь. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство», суд приговорил его к девяти годам строгого режима.

    Автор: Алексей Громов
    #убийство #новокузнецк #приговор
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