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Политика
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Украина
Гройсман пообещал защищать украинский язык без нарушения прав нацменьшинств
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    Гройсман пообещал защищать украинский язык без нарушения прав нацменьшинств

    11:10  9 Ноября 2017  /обновлено: 11:10  09 Ноября 2017
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    Гройсман пообещал защищать украинский язык без нарушения прав нацменьшинств

    Киев, 9 ноября. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что власти страны будут защищать государственный язык, «не нарушая прав других языков», несмотря на то, что сегодня языковый вопрос остается объектом спекуляций. 

    «Язык часто используют как инструмент гибридной войны, в которую, не по нашей воле, втянута Украина, — говорится в поздравлении Гройсмана соотечественникам по случая Дня украинской письменности и языка. — Правительство понимает важность развития украинского языка, осознает необходимость его защиты как важного социокультурного фактора в современных сложных геополитических условиях».

    Премьер в своем поздравлении заверил, что украинские власти поспособствуют защите и распространению государственного языка, «никоим образом не нарушая права других языков и их носителей». 

    Ранее председатель Верховной рады Андрей Парубий выразил надежду, что в скандальный украинский закон об образовании не будут вноситься изменения после консультаций с Венецианской комиссией Совета Европы.

    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #гройсман
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