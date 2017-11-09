Тиллерсон заявил, что встреча Трампа и Путина во Вьетнаме может не состояться

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Пекин, 9 ноября. Встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным может и не состояться, заявил сегодня госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В настоящее время Тиллерсон вместе с Трампом находятся в Пекине в ходе азиатского турне американского президента.

Ранее, напомним, стало известно, что встреча Путина и Трампа может состояться на этой неделе на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге.

Между тем, по словам Тиллерсона, «вопрос в том, будет ли встреча Трампа и Путина достаточно содержательной», передает Reuters.

Отметим, что помощник президента России Юрий Ушаков заявил сегодня, что дата встречи Путина и Трампа уже назначена — она состоится 10 ноября в Дананге, в первый день саммита.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что у Путина и Трампа в Дананге крайне плотный график встреч, которые были назначены сильно заранее — и это не считая официальных мероприятий саммита, поэтому вопрос о встрече лидеров России и США не так прост.