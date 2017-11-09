Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Макрон рассказал, когда будет одержана окончательная победа над ИГ в Ираке и Сирии
Политика
Тиллерсон заявил, что встреча Трампа и Путина во Вьетнаме может не состояться
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тиллерсон заявил, что встреча Трампа и Путина во Вьетнаме может не состояться

    11:03  9 Ноября 2017
    122

    Тиллерсон заявил, что встреча Трампа и Путина во Вьетнаме может не состояться

    Пекин, 9 ноября. Встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным может и не состояться, заявил сегодня госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В настоящее время Тиллерсон вместе с Трампом находятся в Пекине в ходе азиатского турне американского президента.

    Ранее, напомним, стало известно, что встреча Путина и Трампа может состояться на этой неделе на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. 

    Между тем, по словам Тиллерсона, «вопрос в том, будет ли встреча Трампа и Путина достаточно содержательной», передает Reuters.

    Тиллерсон заявил, что встреча Трампа и Путина во Вьетнаме может не состояться

    Отметим, что помощник президента России Юрий Ушаков заявил сегодня, что дата встречи Путина и Трампа уже назначена — она состоится 10 ноября в Дананге, в первый день саммита.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что у Путина и Трампа в Дананге крайне плотный график встреч, которые были назначены сильно заранее — и это не считая официальных мероприятий саммита, поэтому вопрос о встрече лидеров России и США не так прост.

    Автор: Валентин Меликов
    #путин #трамп #тиллерсон
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        579
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        5812
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1589
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        9324