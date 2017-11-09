Сирия: российские военные доставили в Дамаск полторы тонны гумпомощи

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Москва, 9 ноября. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в провинцию Дамаск крупную партию гуманитарного груза.

По данным министерства обороны РФ российские военнослужащие за прошедшие сутки провели гуманитарную акцию в населенном пункте Эн Аль-Байда провинции Дамаск. Местные жители получили свыше полутора тонн продуктов питания. 165 сирийцев обратились за медицинской помощью к российским военным врачам.

Отмечается, что МО РФ продолжает вести переговоры с лидерами вооруженных формирований о присоединении к процессу примирения. На настоящий момент соглашения о присоединении к режиму прекращения огня подписали представители 2265 населенных пунктов и лидеры 234 формирований.