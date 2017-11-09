Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Макрон рассказал, когда будет одержана окончательная победа над ИГ в Ираке и Сирии
Весь мир
Сирия: российские военные доставили в Дамаск полторы тонны гумпомощи
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: российские военные доставили в Дамаск полторы тонны гумпомощи

    11:00  9 Ноября 2017
    38

    Сирия: российские военные доставили в Дамаск полторы тонны гумпомощи

    Москва, 9 ноября. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в провинцию Дамаск крупную партию гуманитарного груза.

    По данным министерства обороны РФ российские военнослужащие за прошедшие сутки провели гуманитарную акцию в населенном пункте Эн Аль-Байда провинции Дамаск. Местные жители получили свыше полутора тонн продуктов питания. 165 сирийцев обратились за медицинской помощью к российским военным врачам.

    Отмечается, что МО РФ продолжает вести переговоры с лидерами вооруженных формирований о присоединении к процессу примирения. На настоящий момент соглашения о присоединении к режиму прекращения огня подписали представители 2265 населенных пунктов и лидеры 234 формирований.

    Сирия: российские военные доставили в Дамаск полторы тонны гумпомощи

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #гумпомощь #дамаск #мо рф
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        645
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        5843
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1594
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        9387