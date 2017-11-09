Соловьев иронично отреагировал на слова Собчак о вине Москвы в антироссийских санкциях

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Объявившая о намерении баллотироваться на выборах президента в 2018 году телеведущая Ксения Собчак заявила, что поддерживает антироссийские санкции со стороны Соединенных Штатов Америки, но считает, что граждане не должны от этого страдать.

Ксения Собчак может говорить о чем угодно, но смешно даже всерьез пытаться обсуждать ее слова, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей известный российский телеведущий, писатель и журналист Владимир Соловьев.

«Это правильно, я поддерживаю эти санкции (санкции США в отношении России — прим. ред.). Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу, это нечестно по отношению к ним, так как почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают», — считает Собчак.

Кроме того, скандальная телеведущая подчеркнула, что именно «Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились».

«Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву, Крым — украинский», — сказала Собчак в интервью журналистам телеканала CNN.

«Ксения Собчак, Ксения Собчак. Вы знаете, я слышал об этом человеке и даже видел его. Это та барышня, которая сейчас вовсю пытается доказать, что она имеет право выдвигаться на пост президента, что бесспорно соответствует действительности, и которая пытается привлечь к себе внимание любыми способами. Мне кажется, ей необходимо обсудить эту тему с Катей Гордон, потому что когда Ксения Собчак считает, что если она училась в МГИМО, она вдруг стала разбираться в международных отношениях. Я считаю, ей сразу надо претендовать на роль либо руководителя ООН, либо, так как она вдруг стала судить о юридическом аспекте международных дел, на роль судьи в международном трибунале. Но, по-моему, такие фамилии не фигурирует в списке кандидатов. Поэтому Ксения Собчак, конечно, может заявлять о чем угодно, но смешно даже всерьез пытаться это обсуждать, так как этот вопрос (вопрос принадлежности Крыма — прим. ФАН) уже давно историей решен», — заявил Владимир Соловьев.

Ранее скандальная телеведущая предложила рассмотреть вопрос захоронения тела Владимира Ленина на всероссийском референдуме. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Напомним, выборы президента России состоятся в марте 2018 года. О планах баллотироваться на этот пост, помимо Собчак, уже объявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, его коллега из КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, а также журналистка и правозащитник Екатерина Гордон и лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова.