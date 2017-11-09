Жилы на работе не рвали: Азаров нашел сходство между Яценюком и Гройсманом

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Киев, 9 ноября. Бывший премьер Украины Николай Азаров сравнил деятельность Арсения Яценюка и действующего главы правительства Владимира Гройсмана, отметив, что оба чиновника «жилы на работе не рвали».

Украинский политик Арсений Яценюк занимал пост премьер-министра Украины с 2014 по 2016 годы, его преемником стал Владимир Гройсман, однако у чиновников «результаты одинаковые». К такому выводу пришел Николай Азаров, также занимавший пост премьера.

«Чем отличается Гройсман от Яценюка? Может быть, многие скажут, «что ничем». И будут не правы. Дело вовсе не в результатах их деятельности, а точнее бездеятельности. Они примерно одинаковые. Никто из них «жилы на работе не рвал», больше думал о себе, чем об Украине, потому и результаты одинаковые», — написал Азаров на своей странице в Facebook.

По его мнению, отличия все-таки есть. И речь идет о заявлениях со стороны действующего главы правительства. Азаров напомнил, что Арсений Яценюк не делал безосновательных заявлений.

«Недавно, например, Гройсман заявил, что экономика Украины может быть «самой успешной в Европе», - отметил политик.

Азаров считает, что необходимо заранее продумывать свои выступления. Бывший премьер-министр подверг критике спорное утверждение об «успешности» украинской экономики. Он попытался разобраться, по каким критериям можно определить эффективность экономики — по развитию инфраструктуры, благосостоянию украинцев, по уровню образования и науки.

«... ты говоришь: «экономика Украины может быть успешней, чем экономика Швейцарии, Норвегии, Германии, Франции и других стран». Так что же ты для этого сделал? И когда, в какие сроки ты собираешься догнать и перегнать эти страны?» — обратился Азаров к Гройсману.

Украинский политик подчеркнул, что у Гройсмана нет реальных оснований говорить об успешности экономики, поскольку нет цифр, подтверждающих его заявление. Он также напомнил, что на фоне риторики главы кабмина, «экономика скатывается вниз», обещанные инвестиции быстро покидают Украину, долги растут. По мнению Азарова, у Гройсмана есть проблемы с арифметикой.

«Гройсман, «ау» – как с арифметикой?» — сказал Азаров.

Бывший премьер подчеркнул, что если бы не переворот на Украине и массовое бегство населения в другие страны, экономические показатели страны были бы намного выше.