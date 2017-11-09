Сирия: боевики семь раз нарушили перемирие в зонах деэскалации

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Москва, 9 ноября. Министерство обороны России сообщило о семи случаях нарушения режима прекращения огня в сирийских зонах деэскалации конфликта.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки зафиксировали нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Хомс (3) и Алеппо (4). По данным турецкого военного ведомства произошло два нарушения в провинции Дамаск.

Минобороны РФ оценивает ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную. Беспорядочную стрельбу в подавляющем большинстве случаев вели боевики террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра1» (обе организации запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.