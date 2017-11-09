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«Во имя свободы слова»: Симоньян высмеяла планы конгрессменов США запретить RT давать рекламу
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    «Во имя свободы слова»: Симоньян высмеяла планы конгрессменов США запретить RT давать рекламу

    10:55  9 Ноября 2017
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    «Во имя свободы слова»: Симоньян высмеяла планы конгрессменов США запретить RT давать рекламу

    Москва, 9 ноября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление зампредседателя комитета по разведке палаты представителей США Адама Шиффа о том, что «русские хотели помочь Трампу помешать Клинтон и посеять раздор».

    Для этого, как считает Шифф, телеканал RT использовал рекламы в Twitter и Facebook в ходе избирательной кампании в Штатах.

    «Конгрессмены задумались, не запретить ли RT давать рекламу — во имя свободы слова в Америке», — заявила Симоньян.

    Напомним, 7 января разведка США обнародовала доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США. Согласно документу,  организовать «кампанию влияния» якобы приказал президент РФ Владимир, а участниками этой кампании стали участвовали российские хакеры и телеканал RT.

    26 октября руководство Twitter объявило о запрете рекламу со всех аккаунтов RT и Sputnik. 
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #запрет #rt #симоньян #реклама
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