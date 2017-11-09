«Во имя свободы слова»: Симоньян высмеяла планы конгрессменов США запретить RT давать рекламу

В Избранное

Москва, 9 ноября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление зампредседателя комитета по разведке палаты представителей США Адама Шиффа о том, что «русские хотели помочь Трампу помешать Клинтон и посеять раздор».

Для этого, как считает Шифф, телеканал RT использовал рекламы в Twitter и Facebook в ходе избирательной кампании в Штатах.

«Конгрессмены задумались, не запретить ли RT давать рекламу — во имя свободы слова в Америке», — заявила Симоньян.

Напомним, 7 января разведка США обнародовала доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США. Согласно документу, организовать «кампанию влияния» якобы приказал президент РФ Владимир, а участниками этой кампании стали участвовали российские хакеры и телеканал RT.

26 октября руководство Twitter объявило о запрете рекламу со всех аккаунтов RT и Sputnik.

