Депутат закса откроет в Петербурге «Антиверсус» для политических баттлов

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Санкт-Петербург, 9 ноября. Депутат петербургского Законодательного собрания Андрей Анохин заявил, что собирается открыть новую площадку для политических обсуждений «Антиверсус».

Баттлы, посвященные самым острым и актуальным политическим темам, будут проводиться в одном из баров Петербурга, заявил Анохин RT. Проект должен стать альтернативой популярнейшей рэп-баттл-площадке России Versus, где в частности состоялось словесное сражение двух знаменитых рэп-исполнителей — Мирона Федорова (Oxxxymiron) и Вячеслава Машнова (Гнойный).

«Антиверсус» является альтернативой изживающим себя столкновениям хип-хоп-исполнителей, текст которых не несет никакого смысла, а суть заключается в высмеивании, унижении оппонента и взаимных оскорблениях», — отметил Анохин.

Депутат закса также подчеркнул, что для участия в политических баттлах будут приглашаться представители разных философий и мировоззрений.

Основное требование, предъявляемое к исполнителям, — творческое отношение к выступлению и использование поэтических приемов.