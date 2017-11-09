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Депутат закса откроет в Петербурге «Антиверсус» для политических баттлов
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    Депутат закса откроет в Петербурге «Антиверсус» для политических баттлов

    11:10  9 Ноября 2017
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    Депутат закса откроет в Петербурге «Антиверсус» для политических баттлов

    Санкт-Петербург, 9 ноября. Депутат петербургского Законодательного собрания Андрей Анохин заявил, что собирается открыть новую площадку для политических обсуждений «Антиверсус».

    Баттлы, посвященные самым острым и актуальным политическим темам, будут проводиться в одном из баров Петербурга, заявил Анохин RT. Проект должен стать альтернативой популярнейшей рэп-баттл-площадке России Versus, где в частности состоялось словесное сражение двух знаменитых рэп-исполнителей — Мирона Федорова (Oxxxymiron) и Вячеслава Машнова (Гнойный).

    «Антиверсус» является альтернативой изживающим себя столкновениям хип-хоп-исполнителей, текст которых не несет никакого смысла, а суть заключается в высмеивании, унижении оппонента и взаимных оскорблениях», — отметил Анохин.

    Депутат закса также подчеркнул, что для участия в политических баттлах будут приглашаться представители разных философий и мировоззрений. 

    Основное требование, предъявляемое к исполнителям, — творческое отношение к выступлению и использование поэтических приемов.

    Автор: Федор Веснин
    #закс #политика #анохин #баттл
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