Реакция на успехи в Сирии: Клинцевич объяснил расходы США на «противодействие России»

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Москва, 9 ноября. Решение конгресса США выделить 4,6 млрд долларов на «противодействие России» в Европе свидетельствует о том, что в Вашингтоне крайне серьезно отнеслись к политическому поражению на сирийском фронте. Фактически выделение военной помощи Украине является приглашением к началу полномасштабной войны в Донбассе, заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Решение Конгресса США — прямая реакция на наши успехи в Сирии, которые раздражают американцев больше всего, — подчеркнул Клинцевич. — Будучи не в силах как-то помешать этому, они, что называется, заходят с другого бока».

Сенатор напомнил, что поставки украинской стороне летального вооружения, да и выделение Украине 350 млн долларов военной помощи «в ту же секунду поставит крест» на минских соглашениях.

«Игнорируется мнение не только России, но и союзников США в Европе, прежде всего, участников «нормандского формата» — Германии и Франции, — подчеркнул Клинцевич. — Словом, последовательно реализуется все та же идиома: «Америка превыше всего».

Член Совфеда заявил, что в свете предстоящей встречи Путина и Трампа на АТЭС-2017 ее главной темой должна стать именно Украина, «где стараниями США опасность взрыва растет буквально на глазах».