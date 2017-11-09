Несколько торговых центров эвакуировали на Камчатке из-за звонков о «минировании»

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Петропавловск-Камчатский, 9 ноября. По меньшей мере восемь крупных торговых центров эвакуировано в Петропавловске-Камчатском в связи с поступившими анонимными звонками о «минировании».

Точное количество ТЦ, куда поступили сообщения, неизвестно. Среди эвакуированных комплексов – «Парус», «Планета», «Атом». В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о якобы находящихся в торговых центрах взрывных устройствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое управление ФСБ.

Новая волна телефонного терроризма началась на территории России 11 сентября. Пока угроза взрыва не подтвердилась ни разу. Напомним, 7 ноября в Москве из-за анонимного сигнала эвакуировали спорткомплекс «Олимпийский», а 5 ноября несколько тысяч человек в столице эвакуировали из торговых центров, Большого театра, ГУМа и гостиницы «Метрополь».