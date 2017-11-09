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Суд Тюмени приговорил к 15 годам колонии убийцу вдовы писателя Ермакова
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    Суд Тюмени приговорил к 15 годам колонии убийцу вдовы писателя Ермакова

    10:48  9 Ноября 2017
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    Суд Тюмени приговорил к 15 годам колонии убийцу вдовы писателя Ермакова

    Тюмень, 9 ноября. Жителя Алтайского края приговорили в Тюмени к 15 годам колонии за убийство вдовы писателя Ивана Ермакова. Преступник задушил свою жертву в ее же квартире, сообщили в региональной прокуратуре.

    Убийство произошло летом текущего года — безработный 25-летний мужчина из Алтайского края задушил 89-летнюю женщину. Тюменская прокуратура инкриминировала ему статьи УК о разбое и убийстве. По данным следствия, после совершения преступления, мужчина вынес из квартиры вдовы писателя Ивана Ермакова несколько юбилейных медалей. Похищенные ценности по постановлению суда вернут внуку погибшей, пишет Ura.ru

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #убийство #тюмень
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