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Пальмира, 9 ноября. Директор Музея Пальмиры Мохаммед аль-Асаад, сообщил, что ЮНЕСКО не выполняет своих обещаний о помощи в восстановлении древнего города.

Мохаммед аль-Асаад, сын убитого боевиками хранителя древностей города Тадмор (Пальмира), рассказал, что этот населенный пункт является одним из богатейших центров древней цивилизации, однако дважды он переходил под контроль боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

При помощи российских военнослужащих Пальмиру удалось освободить, однако террористы расхитили многие древние артефакты и нанесли значительный урон историческим объектам. Аль-Асаад подчеркнул, что музей Пальмиры напрямую пытается взаимодействовать с ЮНЕСКО, однако обещанной помощи от этой международной организации до сих пор не поступило.

1 Организация запрещена на территории РФ.