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Политика
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Трамп и Си Цзиньпин договорились наращивать военные связи
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    Трамп и Си Цзиньпин договорились наращивать военные связи

    10:45  9 Ноября 2017
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    Трамп и Си Цзиньпин договорились наращивать военные связи

    Пекин, 9 ноября. Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин договорились усилить сотрудничество по кибербезопасности и в военной сфере. Кроме того, стороны намерены наращивать взаимодействие и по ряду другим вопросам.

    У Штатов и Китая есть больше областей, представляющих общий интерес для сотрудничества, чем для конкуренции и противоречий, заявил председатель КНР. 

    Так, он напомнил о достигнутом США и Китаем в 2015 году консенсус по расширению сотрудничества в сфере кибербезопасности, подчеркнув, что стороны продолжат его выполнять. 

    Трамп и Си Цзиньпин договорились наращивать военные связи

    Указал Си Цзиньпин и на то, что страны «углубят взаимодействие в борьбе с наркотрафиком». Говоря о противоречиях и различиях во взглядах у США и КНР по некоторым вопросам, лидер Китая назвал это естественным. Главное, по его словам, в надлежащей манере их разрешать. 

    Кроме того, он указал важность уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга, а также выбранного другой стороной пути развития.

    Автор: Алексей Громов
    #си цзиньпин #сша #трамп #кнр #киберпреступность #борьба #наркотрафик #военная сфера
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