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Почему Еврокомиссия боится «Северного потока-2», объяснили эксперты
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    Почему Еврокомиссия боится «Северного потока-2», объяснили эксперты

    10:57  9 Ноября 2017
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    Эксперты объяснили, почему Еврокомиссия боится «Северного потока-2»

    Европе не нужен газопровод «Северный поток-2». Об этом говорится в материалах Еврокомиссии, подготовленных в связи с внесением правок в европейскую Газовую директиву.

    Эксперты Еврокомиссии объясняют свою рекомендацию тем, что в ближайшие десятилетия — вплоть до 2030 года — потребление голубого топлива по всему Евросоюзу будет только сокращаться. По этой причине, настаивают они, Европе нет нужды увеличивать поставки газа из России, значит, не нужны и новые дорогостоящие инфраструктурные проекты. Поскольку в «Северном потоке-2» нет нужды, Еврокомиссия советует европейским институтам поддержать Украину в качестве транзитера российского газа.

    Чего больше в этом заявлении: экономики или политики? Действительно ли Европа в среднесрочной перспективе все меньше будет нуждаться в импорте российского газа? В этом Федеральному агентству новостей помогли разобраться постоянные эксперты ФАН.

    Так, по мнению российского экономиста, экс-депутата ГД и бывшего финансового омбудсмена Павла Медведева, рекомендация Еврокомиссии — действительно очень тревожный знак для России и «Северного потока-2».

    «Я настроен очень пессимистично. Конечно, здесь есть свой элемент политической игры — в той части заявления, которая касается Украины. Еврокомиссия, конечно, хочет помочь Украине сохранить доходы от транзита российского газа. Но есть и чисто физическая, объективная сторона дела. Европа действительно в значительной степени меняет свой энергетический баланс. Уже на европейский континент пошли американские танкеры со сжиженным газом. Пока это еще не имеет экономического смысла, но лиха беда начало. Технологии упрощаются, удешевляются, а значит, со временем американский газ сможет стать реальной добавкой в энергетический пакет ЕС.

    Кроме того, Европа всерьез озаботилась производством зеленой, естественной энергии. Недавно я узнал, что в Испании нельзя построить новый дом, который полностью не обеспечивает сам себя энергией за счет стоящих на крыше солнечных батарей. В таком новом доме ни газ, ни внешний провод электроэнергии не нужен. Иными словами, в Европе строят дома, в которые не только не нужно, но даже запрещено поставлять газ — по трубопроводу или в баллонах. Это не означает ничего хорошего для экспортеров топлива», — заявил Медведев в беседе с корреспондентом ФАН.

    вропе не нужен газопровод «Северный поток-2»

    Другой собеседник нашего агентства, руководитель Центра экономических исследований ИГСО Василий Колташов настроен более оптимистично. Европейская промышленность и энергетическая сфера действительно сейчас снижают потребление газа, но до 2030 года все еще много раз успеет измениться. Когда это произойдет, тогда Еврокомиссия и увидит актуальность «Северного потока-2».

    «Экономическая ситуация меняется. Да, по политическим мотивам ЕС пытается уменьшить свою зависимость от российского газа — или, по крайней мере, от российского газа, поставляемого по независимым каналам. Сеть трубопроводов по дну Балтийского моря — «Северный поток-1», «Северный поток-2» — как раз и является такими независимым каналом. Оговорка о необходимости поддержать Украину как страну-транзитера газа не случайна. Еврокомиссия боится «Северного потока-2». Потому ЕС хочет заставить Россию терпеть Украину как своего партнера и вести с ней очень неприятный и очень неудобный диалог по газовому вопросу. Формальный повод — то, что газопроводы и квоты уже есть, ветки через Украину построены, и у РФ нет причины обходить их. Но это лишь формальный повод», — отмечает Колташов.

    Европейская промышленность и энергетическая сфера снижают потребление газа

    Не следует забывать, что, кроме позиции Евросоюза и Еврокомиссии, есть еще также позиция Москвы. Москва желает освободить себя от невыгодного и опасного взаимодействия с Украиной в газовой сфере. Эти политические интересы уже столкнулись, и еще неизвестно, чем ситуация завершится, но очевидно, что борьба предстоит жесткая. Действительно, пока она продолжается, строительство «Северного потока-2» будет пробуксовывать. Новая рекомендация Еврокомиссии — не первая и, скорее всего, не последняя попытка вставить палки в колеса этого начинания «Газпрома».

    «Вполне возможно, впрочем, что эти проволочки — скрытое благо. Может быть, они дадут России возможность задуматься о смене энергетической модели. Может быть, стоит думать не о том, как вывести в Европу побольше газа, а том, как его еще можно использовать. Газ вполне можно применить и на внутреннем рынке. Скажем, можно перевести большую часть автомобилей в РФ на газ, а нефть перерабатывать и развивать химическую промышленность. Нефть — ценнейшее сырье прежде всего для химической промышленности. Переводить ее на бензин — не вполне рационально. Нужно быть готовым к тому, что сложности, связанные со строительством «Северного потока-2», будут иметь большие последствия и суметь воспользоваться новыми возможностями», — подводит итог Василий Колташов.

    Автор: Иван Верихов
    #россия #евросоюз #украина #северный поток-2 #газ #еврокомиссия #колташов #павел медведев
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