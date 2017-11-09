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Политика
В Госдепе США опровергли поставки «Талибану» вооружения из России
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    В Госдепе США опровергли поставки «Талибану» вооружения из России

    10:39  9 Ноября 2017
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    В Госдепе США опровергли поставки «Талибану» вооружения из России

    Вашингтон, 9 ноября. Спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов по Афганистану и Пакистану Элис Уэллс заявила, что не располагает информацией о поставках оружия из России исламскому движению «Талибан» (группировка запрещена в России).

    «Нет ничего, что я могла бы подтвердить на счет того, идет ли поток оружия «Талибану», — заявила Уэллс РИА Новости.

    Напомним, в конце августа неназванные военные источники CNN заявили, что Россия в течение примерно полутора лет осуществляет поставки вооружений боевикам «Талибана». Эту информацию в ходе официального брифинга подтвердил глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон, однако никаких прямых доказательств представлено не было.

    В Госдепе США опровергли поставки «Талибану» вооружения из России

    Российская сторона — МИД и Минобороны — решительно отвергли все обвинения о поставках оружия террористам, заявив, что не поддерживают контактов с «Талибаном»1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    #уэллс
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