Собчак объяснила, почему поддерживает санкции США против России

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Москва, 9 ноября. Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении участвовать в выборах президента РФ, сообщила, что поддерживает санкции США против России. По мнению журналистки, в ухудшении отношений с Западом виновата именно наша страна.

«Я думаю, что Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились, — заявила Собчак в интервью телеканалу CNN. — Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву, Крым — украинский».

Как отметила телеведущая, нужно разделять руководства государства и простых россиян, которые ощутили на себе все последствия санкций против России. По ее словам, примером тому являются российский студенты, которые сейчас не могут получить визу в США.

«Так почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают?» — добавила Собчак.

Отметим, что россияне негативно восприняли поддержку телеведущей антироссийских санкций.

Ранее основатель экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре написала «светским львицам» открытое письмо после заявления телеведущей Ксении Собчак о поддержке антироссийских санкций США.