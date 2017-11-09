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Политика
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Россия
Собчак объяснила, почему поддерживает санкции США против России
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    Собчак объяснила, почему поддерживает санкции США против России

    10:36  9 Ноября 2017
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    Собчак объяснила, почему поддерживает санкции США против России

    Москва, 9 ноября. Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении участвовать в выборах президента РФ, сообщила, что поддерживает санкции США против России. По мнению журналистки, в ухудшении отношений с Западом виновата именно наша страна.

    «Я думаю, что Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились, — заявила Собчак в интервью телеканалу CNN. — Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву, Крым — украинский».

    Как отметила телеведущая, нужно разделять руководства государства и простых россиян, которые ощутили на себе все последствия санкций против России. По ее словам, примером тому являются российский студенты, которые сейчас не могут получить визу в США.

    «Так почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают?» — добавила Собчак.

    Отметим, что россияне негативно восприняли поддержку телеведущей антироссийских санкций.

    Ранее основатель экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре написала «светским львицам» открытое письмо после заявления телеведущей Ксении Собчак о поддержке антироссийских санкций США.

    Автор: Тимур Румянцев
    #санкции #россия #собчак
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