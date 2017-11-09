Путин поздравил композитора и народную артистку Пахмутову с днем рождения

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Москва, 9 ноября. Глава российского государства Владимир Путин поздравил с днем рождения композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову, отметив ее обаяние и талант. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

Российский президент поздравил с 88-летием артистку и отметил ее доброжелательность и талант.

«Вас — талантливого композитора, обаятельного и очень доброжелательного человека, знают и любят люди разных возрастов и поколений, которым вы щедро дарите свои песни, тепло души и сердца», — следует из телеграммы.

Путин пожелал имениннице здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

Кроме того, российский лидер передал самые добрые слова ее супругу Николаю Добронравову.