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Путин поздравил композитора и народную артистку Пахмутову с днем рождения
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    Путин поздравил композитора и народную артистку Пахмутову с днем рождения

    14:00  9 Ноября 2017
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    Путин поздравил композитора и народную артистку Пахмутову с днем рождения

    Москва, 9 ноября. Глава российского государства Владимир Путин поздравил с днем рождения композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову, отметив ее обаяние и талант. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля. 

    Российский президент поздравил с 88-летием артистку и отметил ее доброжелательность и талант.

    «Вас — талантливого композитора, обаятельного и очень доброжелательного человека, знают и любят люди разных возрастов и поколений, которым вы щедро дарите свои песни, тепло души и сердца», — следует из телеграммы.

    Путин поздравил композитора и народную артистку Пахмутову с днем рождения

    Путин пожелал имениннице здоровья, бодрости духа и всего наилучшего. 

    Кроме того, российский лидер передал самые добрые слова ее супругу Николаю Добронравову.

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #пахмутова
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