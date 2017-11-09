Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

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Москва, 9 ноября. Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме пройдет в пятницу 10 ноября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, в настоящий момент обговаривается время встречи глав государств, пишет ТАСС.

Напомним, о намерении встретиться с российским коллегой первым накануне саммита объявил президент США Дональд Трамп. По мнению экспертов, ключевыми темами разговора двух лидеров могут стать ядерная угроза КНДР, Сирия и Украина. В четверг советник российского президента Юрий Ушаков частично подтвердил эти догадки, огласив основные темы переговоров Путина и Трампа.

В 2017 году саммит АТЭС пройдет во вьетнамском городе Дананг 10 и 11 ноября. На нем соберутся представители 21 экономики мира.