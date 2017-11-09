Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Миллиардеры Саудовской Аравии пытаются вывести деньги из страны, опасаясь арестов счетов
Политика
Проект Poseidon: Европа ведет борьбу за российский газ из «Турецкого потока»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Проект Poseidon: Европа ведет борьбу за российский газ из «Турецкого потока»

    13:48  9 Ноября 2017
    194

    Проект Poseidon: Европа ведет борьбу за российский газ из «Турецкого потока»

    Москва, 9 ноября. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявления IGI Poseidon о проекте с газопровод-отводом от «Турецкого потока» в Европу.

    Глава компании IGI Poseidon Элио Руджери на Европейской осенней газовой конференции в Милане рассказал, что газопровод-отвод от «Турецкого потока» в Европу Poseidon может быть построен к 2023 году. Итальянцы планируют начать переговоры по данному вопросу в 2019 году, однако Россия планирует в 2020-м полностью или практически полностью отказаться от транзита газа через Украину посредством «Турецкого потока» и «Северного потока-2», что говорит о том, что 2023 год Москву точно не устроит, пояснил в интервью изданию «Экономика сегодня» Юшков.

    В целом заявления итальянской компании о заинтересованности в газе из «Турецкого потока» звучат довольно странно, считает эксперт. Текущие договоренности предполагают прокладку газопровода до границы Турции с Грецией. Болгария и Сербия уверенно утверждают, что продолжение европейской нитки газопровода пройдет по их территории, однако ранее Болгария под давлением Брюсселя отказала России в строительстве «Южного потока».

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к продлению газопровода «Турецкий поток» в другие страны Европы после получения твердых юридических гарантий со стороны Брюсселя.

    «Проект «Посейдон» может стать альтернативой для прокладки газопровода из Турции в Европу при новых проблемах в переговорах с Софией», — отмечает эксперт.

    Проект газопровода Poseidon — морская часть газопровода ITGI (Interconnector Turkey — Greece — Italy) — разрабатывался для обеспечения поставок азербайджанского газа. Но в феврале «Газпром», Edison и DEPA подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам газа из России по дну Черного моря в Грецию и Италию.

    4 ноября первая нитка морского газопровода «Турецкий поток» вошла в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Турции. Ожидается, что транспортировка газа по «Турецкому потоку» начнется в декабре 2019 года. К настоящему времени построено почти 25% морского участка, уложено 448 километров по двум ниткам газопровода.

    Автор: Юлия Кошкина
    #северный поток-2 #газ #турецкий поток #европа #южный поток
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        13:29   9 Ноября 2017
        162
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        4428
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        1876
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        6556