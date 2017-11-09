Проект Poseidon: Европа ведет борьбу за российский газ из «Турецкого потока»

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Москва, 9 ноября. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявления IGI Poseidon о проекте с газопровод-отводом от «Турецкого потока» в Европу.

Глава компании IGI Poseidon Элио Руджери на Европейской осенней газовой конференции в Милане рассказал, что газопровод-отвод от «Турецкого потока» в Европу Poseidon может быть построен к 2023 году. Итальянцы планируют начать переговоры по данному вопросу в 2019 году, однако Россия планирует в 2020-м полностью или практически полностью отказаться от транзита газа через Украину посредством «Турецкого потока» и «Северного потока-2», что говорит о том, что 2023 год Москву точно не устроит, пояснил в интервью изданию «Экономика сегодня» Юшков.

В целом заявления итальянской компании о заинтересованности в газе из «Турецкого потока» звучат довольно странно, считает эксперт. Текущие договоренности предполагают прокладку газопровода до границы Турции с Грецией. Болгария и Сербия уверенно утверждают, что продолжение европейской нитки газопровода пройдет по их территории, однако ранее Болгария под давлением Брюсселя отказала России в строительстве «Южного потока».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к продлению газопровода «Турецкий поток» в другие страны Европы после получения твердых юридических гарантий со стороны Брюсселя.

«Проект «Посейдон» может стать альтернативой для прокладки газопровода из Турции в Европу при новых проблемах в переговорах с Софией», — отмечает эксперт.

Проект газопровода Poseidon — морская часть газопровода ITGI (Interconnector Turkey — Greece — Italy) — разрабатывался для обеспечения поставок азербайджанского газа. Но в феврале «Газпром», Edison и DEPA подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам газа из России по дну Черного моря в Грецию и Италию.

4 ноября первая нитка морского газопровода «Турецкий поток» вошла в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Турции. Ожидается, что транспортировка газа по «Турецкому потоку» начнется в декабре 2019 года. К настоящему времени построено почти 25% морского участка, уложено 448 километров по двум ниткам газопровода.