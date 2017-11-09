Мальчик из Пакистана научился поворачивать голову на 180 градусов

В Избранное

Исламабад, 9 ноября. Мальчик из Пакистана Мухаммед Самир научился поворачивать голову на 180 градусов при помощи рук.

По словам 14-летнего подростка, необычная способность не появилась у него при рождении. Это результат долгих тренировок, сообщает Daily Pakistan.

Когда Самиру было шесть лет, он увидел одного голливудского актера в фильме ужасов. С помощью спецэффектов актер поворачивал голову подобным образом. Картина настолько вдохновила ребенка, что он решил начать регулярные упражнения, чтобы добиться аналогичного эффекта. После длительных тренировок Самир достиг желаемой цели.

Мать мальчика не оценила таких стремлений и даже попыталась запретить ему тренировки. Однако со временем женщина поняла, что «это божий дар».

Сейчас Самир танцует в группе Dangerous Boys. Таким образом он зарабатывает себе на жизнь и помогает семье.