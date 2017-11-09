Apple создаст «прорывную» систему дополненной реальности

В Избранное

Нью-Йорк, 9 ноября. Источники, близкие к американской корпорации Apple, заявили, что компания, создавшая iPhone, работает над собственной системой дополненной реальности — AR-гарнитурой на базе операционной системы rOS. Гарнитура от Apple будет создаваться независимой от остальных устройств — система будет снабжена собственным процессором и экраном.

Как рассказали Bloomberg источники, знакомые с ситуацией, руководство Apple установило чрезвычайно жесткие временные рамки для создания нового устройства — уже в 2019 году должен быть готов прототип независимой гарнитуры дополненной реальности, а в 2020-м новый гаджет уже может пойти в серию.

Для программного обеспечения систем дополненной реальности в Apple был создан пакет разработчика ARKit, отмечает «Подмосковье 360°», который на данный момент совместим с дополненной реальностью на последних моделях iPhone и iPad, а в дальнейшем будет использоваться для разработки приложений под операционную систему rOS.

Одной из важнейших проблем, с которыми предстоит столкнуться инженерам в ходе разработки системы, является аккумулятор: очки дополненной реальности, непрерывно проецирующие видео на прозрачные стекла, не должны прекращать работу слишком быстро.