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Apple создаст «прорывную» систему дополненной реальности
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    Apple создаст «прорывную» систему дополненной реальности

    10:25  9 Ноября 2017
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    Apple создаст «прорывную» систему дополненной реальности

    Нью-Йорк, 9 ноября. Источники, близкие к американской корпорации Apple, заявили, что компания, создавшая iPhone, работает над собственной системой дополненной реальности — AR-гарнитурой на базе операционной системы rOS. Гарнитура от Apple будет создаваться независимой от остальных устройств — система будет снабжена собственным процессором и экраном.

    Как рассказали Bloomberg источники, знакомые с ситуацией, руководство Apple установило чрезвычайно жесткие временные рамки для создания нового устройства — уже в 2019 году должен быть готов прототип независимой гарнитуры дополненной реальности, а в 2020-м новый гаджет уже может пойти в серию.

    Apple создаст «прорывную» систему дополненной реальности

    Для программного обеспечения систем дополненной реальности в Apple был создан пакет разработчика ARKit, отмечает «Подмосковье 360°», который на данный момент совместим с дополненной реальностью на последних моделях iPhone и iPad, а в дальнейшем будет использоваться для разработки приложений под операционную систему rOS.

    Одной из важнейших проблем, с которыми предстоит столкнуться инженерам в ходе разработки системы, является аккумулятор: очки дополненной реальности, непрерывно проецирующие видео на прозрачные стекла, не должны прекращать работу слишком быстро.

    Автор: Валентин Меликов
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