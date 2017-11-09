Видеодайджест новостей, утро 9 ноября 2017 года

Освобождение Абу-Кемаля
Сирийские войска взяли
под полный контроль город Абу-Кемаль, который являлся последним оплотом террористов ИГ1
(запрещено в РФ).
В данный момент, армия приступила к очистке города от взрывных устройств и мин, оставленных боевиками.
По словам военного источника, террористы отступили в направлении деревни Аль-Сукария.
Напомним, что ранее по позициям боевиков в этом районе наносили удары ВКС РФ, а также подводная лодка «Колпино» при помощи крылатых ракет «Калибр».
Следует отметить, что благодаря ВКС РФ и «Калибрам», процесс освобождения Абу-Кемаля значительно ускорился.
Разрыв дипломатических отношений
В Раду внесена
поправка с предложением разорвать отношения с Россией. Она была подготовлена группой народных депутатов от политической силы «Укроп». Ранее в Верховной раде отрицали существование такого условия в проекте документа.
В свою очередь, в Кремле назвали возможность разрыва отношений «суверенным делом Украины». А в Совете Федерации такой вариант развития событий считают «катастрофой для украинского народа».
Сдерживание России
В США намерены
потратить 4,6 млрд долларов на противодействие России в Европе в 2018 году. Расходы были согласованы комитетами по делам вооруженных сил обеих палат конгресса страны.
Эти деньги пойдут на увеличение военного присутствия США в Европе и укрепление уверенности союзников по НАТО. $100 млн из этой суммы будут потрачены на повышение обороноспособности стран Прибалтики.
В документ также заявлено оказание военной помощи Украине в размере $350 млн.
Бюджет военных расходов будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу после того, как его одобрят палата представителей и сенат конгресса.
В Еврокомиссии усомнились в целесообразности проекта «Северный поток-2»
Эксперты Еврокомиссии считают
, что из-за сокращения внутреннего производства в странах Европы уменьшится и потребление энергоресурсов, а соответственно упадет и спрос на топливо.
Однако Брюссель пообещал и впредь поддерживать транзит российского газа через территорию Украины.
1 Организация запрещена на территории РФ.