Видеодайджест новостей, утро 9 ноября 2017 года

Следует отметить, что благодаря ВКС РФ и «Калибрам», процесс освобождения Абу-Кемаля значительно ускорился.

Напомним, что ранее по позициям боевиков в этом районе наносили удары ВКС РФ, а также подводная лодка «Колпино» при помощи крылатых ракет «Калибр».

По словам военного источника, террористы отступили в направлении деревни Аль-Сукария.

В данный момент, армия приступила к очистке города от взрывных устройств и мин, оставленных боевиками.

В свою очередь, в Кремле назвали возможность разрыва отношений «суверенным делом Украины». А в Совете Федерации такой вариант развития событий считают «катастрофой для украинского народа».

Сдерживание России

В США намерены потратить 4,6 млрд долларов на противодействие России в Европе в 2018 году. Расходы были согласованы комитетами по делам вооруженных сил обеих палат конгресса страны.

Эти деньги пойдут на увеличение военного присутствия США в Европе и укрепление уверенности союзников по НАТО. $100 млн из этой суммы будут потрачены на повышение обороноспособности стран Прибалтики.

В документ также заявлено оказание военной помощи Украине в размере $350 млн.

Бюджет военных расходов будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу после того, как его одобрят палата представителей и сенат конгресса.