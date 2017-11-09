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Политика
Макрон рассказал, когда будет одержана окончательная победа над ИГ в Ираке и Сирии
Весь мир
Видеодайджест новостей, утро 9 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 9 ноября 2017 года

    Сирийские войска взяли под полный контроль город Абу-Кемаль. В Раду внесена поправка с предложением разорвать отношения с Россией. В США намерены потратить 4,6 млрд на противодействие России в Европе в 2018 году.
    10:26 9 Ноября 2017
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    Освобождение Абу-Кемаля

    Видеодайджест новостей, утро 9 ноября 2017 года

    Сирийские войска взяли под полный контроль город Абу-Кемаль, который являлся последним оплотом террористов ИГ1 (запрещено в РФ).
    В данный момент, армия приступила к очистке города от взрывных устройств и мин, оставленных боевиками.
    По словам военного источника, террористы отступили в направлении деревни Аль-Сукария.
    Напомним, что ранее по позициям боевиков в этом районе наносили удары ВКС РФ, а также подводная лодка «Колпино» при помощи крылатых ракет «Калибр».
    Следует отметить, что благодаря ВКС РФ и «Калибрам», процесс освобождения Абу-Кемаля значительно ускорился.
     

    Разрыв дипломатических отношений

    Видеодайджест новостей, утро 9 ноября 2017 года

    В Раду внесена поправка с предложением разорвать отношения с Россией. Она была подготовлена группой народных депутатов от политической силы «Укроп». Ранее в Верховной раде отрицали существование такого условия в проекте документа.
    В свою очередь, в Кремле назвали возможность разрыва отношений «суверенным делом Украины». А в Совете Федерации такой вариант развития событий считают «катастрофой для украинского народа». 
     

    Сдерживание России

    Видеодайджест новостей, утро 9 ноября 2017 года

    В США намерены потратить 4,6 млрд долларов на противодействие России в Европе в 2018 году. Расходы были согласованы комитетами по делам вооруженных сил обеих палат конгресса страны.
    Эти деньги пойдут на увеличение военного присутствия США в Европе и укрепление уверенности союзников по НАТО. $100 млн из этой суммы будут потрачены на повышение обороноспособности стран Прибалтики.
    В документ также заявлено оказание военной помощи Украине в размере $350 млн.
    Бюджет военных расходов будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу после того, как его одобрят палата представителей и сенат конгресса.
     

    В Еврокомиссии усомнились в целесообразности проекта «Северный поток-2»

    Видеодайджест новостей, утро 9 ноября 2017 года

    Эксперты Еврокомиссии считают, что из-за сокращения внутреннего производства в странах Европы уменьшится и потребление энергоресурсов, а соответственно упадет и спрос на топливо.
    Однако Брюссель пообещал и впредь поддерживать транзит российского газа через территорию Украины.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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