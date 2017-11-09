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Новый двигатель Space X взорвался во время испытаний
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    Новый двигатель Space X взорвался во время испытаний

    10:16  9 Ноября 2017
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    Новый двигатель Space X взорвался во время испытаний

    Вашингтон, 9 ноября. В Техасе во время испытаний вышел из строя и взорвался двигатель нового поколения для ракеты Falcon 9, разрабатываемый компанией Space X. Инцидент произошел еще 5 ноября, отмечает The Washington Post.  

    Ракетный двигатель Merlin нового поколения не выдержал тестовых нагрузок и взорвался, в результате происшествия никто не пострадал. В компании Илона Маска заявили, что занимаются проведением «тщательного и прозрачного» расследования причин взрыва. Представители SpaceX отметили, что вышедший из строя двигатель был абсолютно новым и ранее ни разу не использовался.

    Отметим, в конце октября ракета Falcon 9 доставила на орбиту корейский спутник связи Koreasat-5A. Совершая приземление на расположенную в Атлантическом океане морскую платформу, первая ступень ракеты воспламенилась.

    Автор: Федор Веснин
    #взрыв #falcon 9 #двигатель #space x
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