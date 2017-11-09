Усидеть на троне: в России объяснили позицию Порошенко о разрыве дипотношений

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Москва, 9 ноября. В Верховной раде заявили, что президент Петр Порошенко против разрыва дипломатических отношений с Россией. По мнению политика Вадима Колесниченко, дискуссии вокруг этого вопроса необходимы украинскому президенту для поднятия рейтинга.

Украинский президент Петр Порошенко не поддержал идею по разрыву дипотношений с Россией, об этом сообщил парламентарий от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник.

«Идея остается на рассмотрении комитета, будем определяться в дальнейшем с модальностью», — сказал депутат Рады, его слова приводят украинские СМИ.

Отметим, что инициатива прописана в тексте поправки к проекту закона о реинтеграции Донбасса. Группа депутатов предлагают в течение трех месяцев разорвать отношения с РФ. По словам главы Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, Порошенко заинтересован в поднятии собственного рейтинга.

«В Верховной раде отработана технология различных информационных вбросов для оценки общественного мнения. После быстрой реакции политиков на заявления о том, что Рада готова разорвать дипотношения с Россией, стали появляться комментарии – мол, Петр Порошенко к этому не готов, он этого не желает», — сказал политик в эфире радио Sputnik.

Колесниченко подчеркнул, что линия украинского президента — это обострение. По мнению спикера, подобные проекты членами блока Порошенко без его ведома на рассмотрение не выносятся. Политик добавил, что митинги у здания Рады, инициированные в том числе и Михаилом Саакашвили, подстегивают Киев к усилению напряженности с РФ.

Он также подчеркнул, что дискуссии вокруг отношений с Россией необходимы Порошенко для удержания власти.

«Поскольку это вопрос спасения самого Порошенко, иначе он не усидит «на троне», — пояснил эксперт.

Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, новая власть регулярно делает антироссийские заявления, в том числе в связи с присоединение Крыма к России по результатам референдума. С 17 октября у здания украинского парламента проходят протестные акции, в них принимает участие несколько политических партий, включая «Движение новых сил» Саакашвили.