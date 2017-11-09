Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
МИД РФ считает несостоятельным заявление ОЗХО-ООН о происхождении зарина из Хан-Шейхуна
Политика
Усидеть на троне: в России объяснили позицию Порошенко о разрыве дипотношений
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Усидеть на троне: в России объяснили позицию Порошенко о разрыве дипотношений

    12:59  9 Ноября 2017
    40

    "Усидеть на троне": в России объяснили политику Порошенко о разрыве дипотношений

    Москва, 9 ноября. В Верховной раде заявили, что президент Петр Порошенко против разрыва дипломатических отношений с Россией. По мнению политика Вадима Колесниченко, дискуссии вокруг этого вопроса необходимы украинскому президенту для поднятия рейтинга.

    Украинский президент Петр Порошенко не поддержал идею по разрыву дипотношений с Россией, об этом сообщил парламентарий от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. 

    «Идея остается на рассмотрении комитета, будем определяться в дальнейшем с модальностью»,  — сказал депутат Рады, его слова приводят украинские СМИ.

    Отметим, что инициатива прописана в тексте поправки к проекту закона о реинтеграции Донбасса. Группа депутатов предлагают в течение трех месяцев разорвать отношения с РФ. По словам главы Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, Порошенко заинтересован в поднятии собственного рейтинга. 

    "Усидеть на троне": в России объяснили политику Порошенко о разрыве дипотношений

    «В Верховной раде отработана технология различных информационных вбросов для оценки общественного мнения. После быстрой реакции политиков на заявления о том, что Рада готова разорвать дипотношения с Россией, стали появляться комментарии – мол, Петр Порошенко к этому не готов, он этого не желает», — сказал политик в эфире радио Sputnik.

    Колесниченко подчеркнул, что линия украинского президента — это обострение. По мнению спикера, подобные проекты членами блока Порошенко без его ведома на рассмотрение не выносятся. Политик добавил, что митинги у здания Рады, инициированные в том числе и Михаилом Саакашвили, подстегивают Киев к усилению напряженности с РФ.

    Он также подчеркнул, что дискуссии вокруг отношений с Россией необходимы Порошенко для удержания власти.

    «Поскольку это вопрос спасения самого Порошенко, иначе он не усидит «на троне», — пояснил эксперт.

    Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, новая власть регулярно делает антироссийские заявления, в том числе в связи с присоединение Крыма к России по результатам референдума. С 17 октября у здания украинского парламента проходят протестные акции, в них принимает участие несколько политических партий, включая «Движение новых сил» Саакашвили.

    "Усидеть на троне": в России объяснили политику Порошенко о разрыве дипотношений

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #украина #порошенко #саакашвили
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        2990
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        1124
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        6294
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1642