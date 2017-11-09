Милонов: Запад приказал Порошенко не рвать дипотношений с Россией

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Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией, сообщил депутат от БПП Иван Винник по итогам встречи фракции с украинским лидером.

Запад приказал Порошенко не рвать дипотношений с Россией, потому что таким образом он навсегда поставит крест на статусе Украины как страны, имитирующей желание продолжать минский формат, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член комитета Государственной думы РФ по международным делам Виталий Милонов.

«Большая дискуссия шла, по широкому кругу вопросов — каждый услышал свое. Единственное, что могу сказать — президент не поддерживает, например, идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией», — заявил украинский парламентарий.

При этом, соответствующая идея остается на рассмотрении профильного комитета Верховной рады, и украинская сторона будет «определяться с модальностью».

«Не надо брать в расчет позицию Петра Порошенко или депутатов Верховной рады, потому что все решения принимаются не ими. Позиция украинской стороны на самом деле продиктована Европой и Соединенными Штатами Америки. Для современной конфигурации сложной канвы взаимоотношений между Востоком и Западом разрыв не нужен, потому что он навсегда поставит крест на статусе Украины как страны, имитирующей желание продолжать минский формат. По факту, они уже этого не делают, а если произойдет разрыв, то любые обязательства взятые в рамках «Минска-2», Нормандской четверки, станут бесполезными», — поясняет Виталий Милонов.

По словам собеседника ФАН, в случае разрыва дипломатических отношений с Россией украинская сторона вновь воспользуется ситуацией и начнет крупномасштабное наступление в Донбассе.

«Но там они снова «получат» и побегут просить военно-политической помощи у западных стран. А поскольку Украина уже надоела, Запад приказал Порошенко не рвать дипотношений с Россией. Европейским и американским лидерам необходимо сохранять иллюзию того, что они продолжают предпринимать всевозможные усилия по прекращению военных действий в Донбассе. В противном случае это бы диссонировало с той картинкой, с той иллюзией, которую они хотят создать для своих граждан», — заключил российский депутат.

Кроме того, Милонов считает, что шумиха вокруг разрыва дипломатических связей нужна украинскому лидеру для привлечения внимания к своей персоне.

«Я думаю, что это некая проба пера и Порошенко намеренно выступил с такой позицией, поскольку ситуация на Украине перестает быть динамичной, и не секрет, что на сегодняшний день существует плохо скрываемая усталость от этой темы. Так что это попытки оживить процесс по получению дальнейшей помощи. Впереди зима, и Киеву вновь понадобится финансирование на энергоресурсы», — заключил депутат.

Напомним, 8 ноября СМИ сообщили, что Иван Винник внес в закон о реинтеграции Донбасса поправку о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией. Чуть позже член украинского парламента опроверг данную информацию, при этом уточнив, что он намерен обратить внимание правительства на этот вопрос. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос принятия Радой решения о разрыве дипотношений с Россией является суверенным делом страны.