В Госдепе США назвали единственный путь к разгрому ИГ в Афганистане

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Вашингтон, 9 ноября. Разгром боевиков радикального движения «Талибан» является единственным способом для уничтожения «Исламского государства»1 (ИГ1) в Афганистане. По мнению спецпредставителя Госдепартамента США по Афганистану и Пакистану Элис Уэллс, легитимизация военных «Талибана» в качестве силы, которая борется против боевиков ИГ1, не приносит положительного эффекта.

«Поскольку ИГ в Афганистане — это в действительности бывший пакистанский «Талибан», то единственный путь для победы над ИГ – это победить «Талибан», разрешить эту центральную проблему», — сказала она.

Как отметила американский дипломат, для победы над ИГ необходимо сотрудничать с легитимным правительством Афганистана, а также с правительством национального единства, чтобы повысить их мощь для борьбы с ИГ, передает РИА Новости.

Напомним, в августе афганский посол в России Абдул Каюм Кочай заявил, что силовики Афганистана способны бороться с террористами ИГ и «Талибаном»1 без помощи Соединенных Штатов.

Деятельность «Исламского государства» и «Талибана» запрещена на территории Российской Федерации.

1 Организация запрещена на территории РФ.