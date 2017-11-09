Кластер по производству сыра появится в Подмосковье

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Москва, 9 ноября. Кластер компаний по производству сыра стоимостью 300 миллионов рублей появится в Дмитровском районе Московской области.

Проект станет пилотным в рамках строительства новых агропромышленных комплексов при поддержке региональных властей. Цель инициативы – поддержать развитие местного рынка, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, в рамках проекта рядом с крупными оптово-распределительными центрами должны появиться агроперерабатывающие парки. Сырный кластер должен показать целесообразность такой идеи и определить дальнейшую судьбу проекта.

Также Разин подчеркнул, что региональный минсельхоз планирует уходить от монокультурного формата и создавать комплексные кластеры, на территории которых одновременно могут перерабатываться овощи, мясо, рыба и птица.

Напомним, ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев назвал сроки, когда Россия сможет полностью обеспечить себя сыром.