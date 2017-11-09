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Политика
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Киев на поводке: в Госдуме заявили, что Запад не заинтересован в сильной Украине
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    Киев на поводке: в Госдуме заявили, что Запад не заинтересован в сильной Украине

    10:08  9 Ноября 2017
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    Киев на поводке: в Госдуме заявили, что Запад не заинтересован в сильной Украине

    Симферополь, 9 ноября. Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Запад не заинтересован ни в сильной России, ни в сильной Украине.

    Депутат считает, что  «Запад поддерживает Украину, но поддерживает на поводке», не вкладывая большие средства в инфраструктуру, в развитие страны.

    «Это говорит о том, что Запад не заинтересован ни в сильной России, ни в сильной Украине», — заявил депутат в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

    Аксаков убежден, что РФ стоит рассчитывать только на саму себя, не оглядываясь на действия западных партнеров.

    Киев на поводке: в Госдуме заявили, что Запад не заинтересован в сильной Украине

    Напомним, что в 2014 году США ввели санкции против России на фоне развивающегося украинского кризиса. Под ограничения попали спикер РФ Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин, депутаты Госдумы Леонид Слуцкий, Елена Мизулина, сенатор Андрей Клишанс и другие.

    Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза также договорились о введении санкций в отношении российских и украинских официальных лиц, которых они считают виновными в «подрыве территориальной целостности Украины».

    Автор: Дима Оленин
    #санкции #россия #сша #евросоюз #украина
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