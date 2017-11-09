Эксперт прокомментировал запрет гастролировать российским артистам на Украине

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Москва, 9 ноября. Политолог Александр Дудчак прокомментировал новость о том, что украинский лидер Петр Порошенко подписал принятый накануне Верховной радой закон, предусматривающий запрет гастролей российских артистов, которые, по мнению киевских властей, создают «угрозу национальной безопасности».

По словам эксперта, запретить гастроли российских артистов можно, вот только едва ли выиграет от этого Украина.

«Запретить въезд российским артистам в страну легко. Но кто от этого выиграет?» — отмечает специалист.

Дудчак добавил, что на Украине, естественно, есть талантливые исполнители и музыканты, но полностью заменить ими российских, все еще любимых в этой стране, будет крайне трудно, сообщает «Свободная пресса».

Кроме того, он уточнил, что многие украинские артисты уехали из Украины, поскольку не смогли «пережить официальное мракобесие».