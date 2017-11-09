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Обнародованы фотографии салона нового Jeep Wrangler
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Обнародованы фотографии салона нового Jeep Wrangler
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    Обнародованы фотографии салона нового Jeep Wrangler

    9:57  9 Ноября 2017
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    Обнародованы фотографии салона нового Jeep Wrangler

    Москва, 9 ноября. В Сети появились фотографии салона Jeep Wrangler нового поколения, презентация которого состоится в конце ноября в Лос-Анджелесе.

    Судя по фото, теперь габариты с «поворотниками» располагаются на крыльях. В остальном каких-либо изменений в отличии от предшественника новая модель не претерпела: это все то же откидывающееся лобовое стекло для поклонников внедорожный езды, знакомые круглые фары и квадратные задние фонари, все та же легендарная радиаторная решетка и кузов с открытым верхом.

    Основные изменения наблюдаются внутри машины. Так, на стойках лобового стекла появились ручки, которые облегчают посадку в автомобиль, цвет торпеды теперь перекликается с внешним видом машины. Кроме того, Wrangler обзаведется мультимедийной системой с большим экраном и дисплеем на приборной панели.

    Фотографии дают понять, что внедорожник сохранит классическое управление раздаткой с помощью механического рычага.

    Обнародованы фотографии салона нового Jeep Wrangler

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #jeep wrangler
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